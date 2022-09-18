В Ереване сотни людей требуют выхода из ОДКБ и размахивают флагами Украины и США (фото и видео)

В Армении в столице Ереване 18 сентября местные жители снова выходят на протесты после очередного обострения на границе с Азербайджаном.

В Ереване требует, чтобы Армения вышла из организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом пишут местные СМИ, а также сообщает журналист Андрей Цаплиенко.

"На площади Франции в Ереване собрался митинг с требованиями к руководству Армении выйти из организации Договора о коллективной безопасности. С учетом боевых действий между Таджикистаном и Киргизией демонтаж ОДКБ становится реальностью. Влияние России, учитывая демарш Казахстана, тает на глазах. На Кавказе главным играл" Турция", — пишет Цаплиенко.

Как сообщают местные СМИ, митинг проходит на фоне решения ОДКБ не направлять войска в Армению, у которой обострился военный конфликт с Азербайджаном.

Граждане Армении обвиняют российские власти в ненадежности как союзника, а потому не видят смысла из пребывания страны в организации. По предварительным оценкам, в акции принимают участие несколько сотен человек.

Как свидетельствуют опубликованные в Сети фото и видео, митингующие размахивают американскими и украинскими флагами, а также держат в руках плакаты "ОДКБ ПНХ", "Остановите российско-азербайджанскую агрессию".

Величайшие протесты в центре Ереванского нынешнего аммиада США Speaker Nancy Pelosi's historic visit to Armenia.



Demonstrators waving American flags and calling на Western nations for support. pic.twitter.com/xy0bOA7odP — Gabriel Gavin (@GabrielCSGavin) September 18, 2022

bewawaved side-by-side in #Yerevan.



Love to see it! pic.twitter.com/lEFRnS9S72 — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) September 18, 2022

В Ереване, плавно для приезда Нанчи Pelosi, rally был организован для Армения с убийством от CSTO. Подтверждение того, что религия, Россия и CSTO влево армения в face with turkey and ázerbájgán в течение 44-дневного войны. pic.twitter.com/CoxYvYWQy0 — Sprinter's shadow (@Sprintershadoo) September 18, 2022

Напомним, спикер парламента Армении на фоне конфликта с Азербайджаном поймал Путина на лжи.

Ранее Блинкен заявил, что РФ хочет "расшевелить" конфликт между Арменией и Азербайджаном, чтобы отвлечь внимание от Украины.

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