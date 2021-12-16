В Эрмитаже объявили о неожиданной находке в одежде сестры императора Николая II (фото, видео)

В рукаве платья нашли надкушенную конфету, которой уже 118 лет.

Сотрудники музея "Эрмитаж" в российском Санкт-Петербурге обнаружили в платье сестры последнего российского императора Николая II Ксении Александровны надкушенную конфету.

Видео с рассказом о находке опубликовала пресс-служба музея в Instagram.

Художник-реставратор Галина Федорова сказала, что находку обнаружила, когда упорядочивала платье и проверяла все его сгибы, вкладки и подгибы. Один из рукавов оказался сшит, а в изгибе нащупывалось что-то твердое.

Также читайте В Лондоне закрылся единственный в мире музей вагины

Сотрудница музея распустила нить, и ей на руку упало что-то розовое. Женщина не удержалась и лизнула находку, оказавшуюся сладкой.

“Это была конфета-помадка начала ХХ века, надкушенная великой княгиней во время бала. И поскольку, видимо, ее негде было оставить, она спрятала ее за обшлаг рукава”, — объяснила она.

Известно, что это платье для княгини шили специально к костюмированному балу 1903 года в Зимнем дворце. Теперь конфету свыше столетней давности буду хранить отдельно от костюма.

На конфете сохранилось тиснение с надписью, которую трудно разобрать. Очевидно, это название кондитерской фирмы "Ландрин".

Напомним, ранее полиция Санкт-Петербурга (Российская Федерация) задержала двух подростков, опубликовавших в соцсети Instagram провокационные фотографии на фоне собора Спаса на Крови.

Читайте также: