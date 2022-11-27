В ЕС арестовали более четырех десятков человек, принадлежащих к самым опасным криминальным сетям

Во время общеевропейской спецоперации были арестованы 44 человека, принадлежащих к одной из самых опасных криминальных сетей в Европейском Союзе.

Такую крупную международную спецоперацию провели с участием правоохранительных органов 11 стран. Она привезла к ликвидации масштабной сети преступных группировок, занимавшихся незаконной деятельностью.

Об этом пишет Укринформ.

"В ходе операции были арестованы 44 человека, принадлежащих к одной из самых опасных криминальных сетей в Европейском союзе", — говорится в сообщении.

Расследование в восьми странах выяснило, что ряд преступных организаций работали вместе для осуществления масштабной уголовной деятельности в Европейском Союзе и за его пределами. Речь шла о торговле наркотиками, отмывании денег и незаконном обогащении.

В частности, 22 ноября 2022 года в Европе было проведено 94 обыска у лидеров этих преступных организаций и у их сообщников. Преступная сеть действовала в Литве, Латвии, Чехии, Польше, Франции, Германии и Словакии.

Напомним, ранее правоохранители задержали чиновника из Кабинета министров Украины, который тайно работал на спецслужбы России и передавал им информацию о работе правительства. Чиновник был завербован российскими спецслужбами во время длительной командировки за границей. Оперативники СБ Украины задокументировали, что должностное лицо по заданию российских кураторов собирало с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур.

Притворялся мертвым. Европол задержал украинца, который купил замок во Франции