В ЕС допустили возможность обязательной вакцинации от коронавируса: кто и когда может принять решение

В ЕС допустили возможность обязательной вакцинации от коронавируса: кто и когда может принять решение

В планах ЕС вакцинировать до конца июля 70% взрослого населения.

Государства Европейского союза могут вводить обязательную вакцинацию для населения от COVID-19. Но такое решение зависит от эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

Об этом представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер заявил 13 июля в Брюсселе.

Комментируя обязательную вакцинацию в ряде стран, в частности во Франции, Кеерсмакер заметил, что Еврокомиссия считает продолжение прививочной кампании важнейшей задачей. Меры по обеспечению вакцинации зависят от самих государств, входящих в ЕС.

"Вопрос о том, нужна или нет обязательная вакцинация — это вопрос, который находится в компетенции государств ЕС, и они должны принять окончательное решение самостоятельно. Еврокомиссия считает важнейшей задачей продолжение вакцинации. От государств — членов зависит, какие меры они намерен принять, чтобы обеспечить вакцинацию своего населения", — заявил он.

Где Кеерсмакер напомнил, что до конца июля в ЕС планируют вакцинировать от коронавируса 70% взрослого населения. Впрочем, следует заметить, что пока вакцинация от коронавируса происходить исключительно добровольно.

Напомним, в Чехии планируют отменить возможность бесплатного тестирования на коронавирус для невакцинированных граждан .Такую норму могут ввести до конце лета, но при принятии такого решения будут учитывать количество полностью вакцинированных людей.

Как сообщалось, в Фиджи вакцинацию от коронавируса намерены сделать обязательной для всех государственных служащих. В случае отказа от прививки госслужащих будут увольнять, а частный сектор — штрафовать.

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