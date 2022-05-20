В ЕС думают, как профинансировать восстановление Украины за счет замороженных активов российских олигархов

В ЕС думают, как профинансировать восстановление Украины за счет замороженных активов российских олигархов

Европейский Союз ищет пути использования замороженных активов российских олигархов для финансирования восстановления Украины после войны.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен убеждена, что Россия также "должна внести свой вклад" в этот процесс.

Об этом сообщает Reuters.

"Наши юристы интенсивно работают над поиском возможных путей использования замороженных активов олигархов для восстановления Украины. Я думаю, что Россия также должна внести свой вклад", — сказала она.

Фон дер Ляйен также сказала, что выступает за сочетание долгосрочной реконструкции Украины с реформами, необходимыми для присоединения к Европейскому Союзу.

"Процесс вступления во многом зависит от того, как поведет себя кандидат и что он делает. Украина хочет присоединиться к ЕС любой ценой, а это значит, что мотивация большая для проведения необходимых реформ", — писала фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии говорит, что ЕС должен будет софинансировать восстановление Украины. Кроме того, Украине следует одновременно заниматься и реформами, например, противодействием коррупции или развитием верховенства права.

Напомним, в среду, 18 мая, Европейская комиссия утвердила план послевоенного восстановления Украины, состоящий из четырех ключевых пунктов. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Европейский Союз будет опираться на план, который разрабатывает Нацсовет по вопросам послевоенного восстановления Украины.

У ЕС есть план послевоенного восстановления Украины на сотни миллиардов евро в обмен на реформы

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