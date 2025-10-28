В ЕС формируют "антиукраинский" альянс, чтобы блокировать помощь Киеву — Politico

Виктор Орбан / © Associated Press

Венгрия активно работает над созданием нового альянса в Евросоюзе вместе с Чехией и Словакией. Цель этого блока — сформировать единую позицию, скептическую к Украине и согласовывать действия перед ключевыми саммитами ЕС.

Об этом в интервью Politico заявил главный политический советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан.

Советник Виктора Орбана подтвердил, что Будапешт хочет наладить тесное сотрудничество с чешским популистом Андреем Бабишем, чья партия недавно победила на выборах и со словацким премьером Робертом Фицо.

«Думаю, это произойдет — и станет все заметнее», — заявил Балаш Орбан.

Он открыто сослался на опыт 2015 года, когда страны «Вышеградской четверки» (Венгрия, Чехия, Словакия и Польша) успешно объединились во время миграционного кризиса и смогли «сопротивляться» политике Брюсселя.

Почему без Польши

Этот новый союз, однако, формируется как «Вышеградская тройка» — без Польши. Журналисты подчеркивают, что старый альянс фактически распался после полномасштабного вторжения России в Украину.

Польша, особенно при нынешнем правительстве Дональда Туска, занимает жесткую проукраинскую и антироссийскую позицию. Венгрия выбрала противоположный курс.

Словацкий премьер Фицо и чешский лидер Бабиш разделяют подход Орбана, призывая к диалогу с Москвой вместо усиления санкций и военной помощи Киеву. Ранее глава МИД Чехии даже заявил, что Бабиш в Европейском совете рискует стать «марионеткой Орбана».

Поиск союзников не ограничивается только Европейским советом. Балаш Орбан отметил, что партия Виктора Орбана ФИДЕС, входящая в ультраправую группу «Патриоты за Европу» (Patriots for Europe), активно укрепляет связи в Европарламенте.

Цель — сотрудничество с другими правыми и националистическими объединениями, чтобы разрушить действующее центристское большинство, поддерживающее Урсулу фон дер Ляйен.

«Процесс перестройки уже продолжается… мы ищем союзников по всем направлениям», — заявил советник.

Что может помешать планам

В то же время амбициозным планам Виктора Орбана, находящегося у власти 15 лет, может помешать ситуация внутри самой Венгрии.

Он готовится к выборам, и, по некоторым опросам, новая оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Магяром уже начала опережать правящую ФИДЕС.

Советник Орбана признал, что кампания будет «тяжелой», традиционно обвинив Брюссель в «координированных попытках ослабить венгерское правительство» и поддержку оппозиции.

Напомним, глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил об уверенности, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет подписано именно в Будапеште. Он назвал «Будапештский мирный саммит» «фактом», хотя и не смог уточнить, когда это произойдет.

По мнению Орбана, мир можно достичь «за 2–3 дня» только с участием внешних сил. Он раскритиковал Европу за «катастрофическую ошибку» — отказ от переговоров с РФ, заявив, что «американцы будут решать будущее Украины» и безопасность Европы в соглашении с россиянами.