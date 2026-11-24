Новые правила для украинцев после завершения временной защиты / © Associated Press

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В Нидерландах разрабатывают план пребывания украинцев после завершения действия Директивы о временной защите ЕС. Она действует до 4 марта 2028 года. Если ее не продлят, украинцам предложат три варианта: добровольное возвращение домой, оформление разрешения на работу или обучение или получение специального временного документа, позволяющего оставаться в стране еще три года.

Об этом сообщают Министерство юстиции и безопасности Нидерландов, а также представитель программного директората по перемещенным украинцам Эрик Клавер.

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По его словам, правительство должно подготовить альтернативу временной защите, иначе Службе иммиграции и натурализации (IND) придется рассматривать заявления в убежище от всех украинцев, которые захотят остаться в стране. Это создаст дополнительную нагрузку на уже перегруженную миграционную систему, а также потребует значительных средств.

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Более того, многолетняя процедура получения убежища означала бы для украинцев новый период неопределенности.

Какие три варианта пребывания предлагают украинцам

План правительства Нидерландов предусматривает три возможности для украинцев после 4 марта 2028 года.

1. Добровольный возврат в Украину

Нидерланды планируют и дальше помогать тем, кто решит вернуться домой. Теперь такую поддержку оказывает Служба возвращения и выезда (DTenV): она организует перелет в Польшу, откуда люди самостоятельно продолжают путь в Украину.

В то же время, в нидерландском правительстве признают, что завершение войны и безопасное возвращение украинцев пока остаются отдаленной перспективой. Поэтому власти исходят из того, что большинство вынужденных переселенцев в ближайшее время будут оставаться в стране.

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2. Оформление разрешения на работу или обучение

Украинцам, желающим остаться в Нидерландах, предлагают переходить на другие типы разрешений на проживание. Речь идет, в частности, о документах для трудоустройства, обучения или воссоединения семьи.

Наибольшую часть украинцев правительство хотело бы перевести на разрешения на работу. Однако здесь есть проблема: многие переселенцы не отвечают действующим требованиям. В частности, для получения рабочего разрешения гражданам стран вне ЕС необходимо иметь соответствующее образование и достаточно высокий доход.

Как пояснил Клавер, большинство украинцев в Нидерландах работают, однако часто занимают должности с невысокой оплатой. Поэтому правительство изучает возможность изменения требований к получению разрешения на работу для этой категории людей.

3. Специальный временный документ на три года

Третий вариант — так называемый транзитный документ (transitiedocument). Его планируют предложить украинцам, которые отзовут заявления на получение убежища и не представляют угрозы общественному порядку.

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Документ будет разрешать оставаться в Нидерландах в течение трех лет. После этого люди смогут вернуться в Украину или перейти на другой тип разрешения, например, для работы или обучения.

По словам Клавера, этот механизм должен помочь избежать массового поступления заявлений в убежище и дополнительной нагрузки на иммиграционную службу. Документ планируется оформлять без длительных проверок и сложных административных процедур.

Что изменится для украинцев в Нидерландах

Сейчас находящиеся под временной защитой украинцы имеют право на проживание в местах размещения, денежную помощь и медицинское обслуживание через специальную систему страхования.

После перехода на транзитный документ они смогут воспользоваться общими механизмами социальной поддержки и медицинского страхования, действующими в Нидерландах.

Также правительство планирует постепенно переселять украинцев из центров временного размещения в отдельное жилье. Однако реализовать это будет непросто: из-за невысоких доходов многим переселенцам сложно будет арендовать или приобрести жилье. Кроме того, они не будут иметь приоритет при получении социального жилья.

Поэтому центры размещения украинцев пока продолжат работу, а их количество будут сокращать постепенно.

Денежную помощь заменят социальными выплатами

Еще одно важное изменение касается финансовой поддержки. Пока украинцы, не имеющие достаточного собственного дохода, получают помощь на проживание. Работающие и зарабатывающие деньги платят личный взнос за пребывание в местах размещения.

После 4 марта 2028 выплаты на проживание планируют отменить. В то же время украинцы, которые не смогут самостоятельно обеспечивать себя, будут иметь право на социальную помощь (bijstand) на тех же условиях, что и граждане Нидерландов.

Это создаст дополнительную нагрузку на муниципалитеты, отвечающие за назначение таких выплат. В то же время, в министерстве считают, что переход на общую систему социального обеспечения не обязательно увеличит расходы: действующие механизмы поддержки украинцев также нуждаются в значительном финансировании.

Когда Нидерланды примут окончательное решение

Пока что предложенный план не окончательный. Законодательные изменения, подготовленные Министерством юстиции и безопасности, сначала будут вынесены на общественное обсуждение. Граждане и организации могут предоставить свои замечания и предложения.

После этого документы рассмотрит Государственный совет, а затем их проголосует Палата представителей парламента Нидерландов.

Между тем, правительство уже готовится к возможному завершению временной защиты совместно с муниципалитетами и другими министерствами. Также власти продолжают консультироваться с украинской общиной, чтобы объяснять будущие изменения и отвечать на вопросы переселенцев.

Напомним, в Германии десяткам людей упразднили или сократили социальную помощь. Там разгорелся скандал вокруг социальных выплат для украинских беженцев.

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