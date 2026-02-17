В ЕС готовят тревожное решение для украинских беженцев: кого заденет

Украинские беженцы

Спикер Палаты депутатов Чехии Томио Окамура призвал унифицировать миграционное законодательство. Его политическая сила SPD возражает против упрощенной процедуры оформления вида на жительство для украинцев, аргументируя это необходимостью равных условий для всех мигрантов.

Об этом пишет издание Ceske Noviny.

В чешском коалиционном совете назревает серьезная дискуссия по поводу дальнейшего пребывания украинских беженцев в стране. Так, Томио Окамура заявил о намерении заблокировать проект постановления, который должен упростить переход украинцев на статус долгосрочного проживания уже в этом году.

Таким образом, жесткая позиция политической силы SPD может существенно усложнить легализацию тысяч украинских семей, которые рассматривают Чехию как место для длительной жизни.

Никаких исключений

Глава нижней палаты чешского парламента подчеркнул, что его министры будут голосовать против проекта МВД. Основная претензия состоит в требовании соблюдения общих правил для всех без исключения иностранцев.

«Необходимо, чтобы все отвечали стандартным условиям и не было никаких исключений. Ни один иностранец не должен иметь упрощенных условий по сравнению с другими», — говорит Окамура.

В настоящее время коалиция работает над глобальным усилением миграционного законодательства. Ожидается, что Министерство внутренних дел подготовит новый строгий закон о пребывании иностранцев к маю 2026 года.

Кто имеет право на статус

Согласно действующему регламенту МВД, беженцы из Украины могут претендовать на специальное разрешение на долгосрочное проживание только при соблюдении жестких критериев:

Срок пребывания: не менее двух лет в статусе временной защиты.

Финансовая стабильность: официальный годовой доход должен превышать 440 тысяч чешских крон (около 17,4 тысяч евро).

Общественные организации уже не раз критиковали эти условия, называя их слишком строгими и доступными только для узкого круга лиц.

Легализация украинцев в Чехии: статистика и реальность

Ситуация с легализацией украинцев в Чехии к началу 2026 года выглядит следующим образом:

Общее количество: по состоянию на конец 2025 года временная защита имела 393 056 человек (около 3,6% населения Чехии).

Спрос на статус: в 2025 году заявки на долгосрочное проживание подали около 80 тысяч украинцев .

Результат: только более 16 тысяч человек смогли успешно пройти проверку и получить разрешение.

Временная защита гарантирует украинцам доступ к медицине, образованию и рынку труда, однако вопрос долгосрочной перспективы остается открытым из-за политических разногласий внутри чешской власти.

Сколько беженцев вернется в Украину после войны

После окончания войны в Украину могут вернуться от 3 до 3,5 млн беженцев. Такую оценку озвучила представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Украине Бернадетт Кастель-Холлингсворт во время брифинга для иностранных дипломатов.

Прогнозы свидетельствуют, что больше беженцев вернется из стран южной и восточной Европы, меньше — из северных регионов.

«Есть отличия между центральной и восточной Европой и северными странами. С юга и востока Европы желание вернуться гораздо выше», — уточнила представительница УВКБ.

Правила для украинских беженцев — последние новости

Ирландия

В Ирландии власти автоматически продлили иммиграционные разрешения украинских беженцев до 4 марта 2027 года. Об этом говорится в сообщении официального портала Иммиграционной службы Ирландии. Это решение упростит юридическую ситуацию для украинских беженцев, в частности позволит им легально проживать, работать без дополнительных разрешений, а также получать доступ к медицинской помощи и образованию. Также у них будет возможность путешествовать по европейским странам до 90 дней.

Продление действия временной защиты также предоставляется другим бенефициарам Директивы о временной защите, включающей лиц без гражданства. Решение основывается на рекомендациях Министерства юстиции, внутренних дел и миграции Ирландии.

Отметим, с февраля 2022 года более 120 тысяч украинцев получили временную защиту в Ирландии, из них около 83 тысяч остаются в стране.

Италия

В конце 2025 года Италия решила продлить временную защиту для граждан Украины. Это касается лиц, уже имеющих вид на жительство на основании гуманитарного статуса. Продолжение позволяет им сохранить легальное проживание, доступ к работе и социальным услугам. Об этом сообщает Visit Ukraine.

Украинцы в Италии смогут возобновлять свои виды на жительство во временной защите до марта 2027 года. Это решение соответствует позиции Европейского союза. Разрешение на проживание (Persso di soggiorno), срок действия которого истекает 4 марта 2026 года, может быть восстановлен в соответствии с положениями нового указа. Для этого необходимо записаться в офис департамента общественной безопасности МВД (Questura). Запись будет продолжаться с января 2026 года. С оформлением документов не следует откладывать, поскольку возможны нагрузки в миграционных службах в начале года.

Украинцы, которые продолжат свою временную защиту, получат доступ к медицине, образованию для детей и возможности работать и получать социальные выплаты.

Италия продолжает финансовую поддержку вновь прибывших украинских беженцев. В частности, в течение трех месяцев один человек может получать €300 и дополнительно €150 на каждого несовершеннолетнего ребенка.