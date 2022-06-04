В ЕС хотят упростить процедуру получения водительского удостоверения для украинских беженцев

Еврокомиссия планирует разработать специальные правила для общеевропейского признания украинских водительских прав.

Такой шаг поможет украинским беженцам и транспортным компаниям. На федеральное правительство на уровне ЕС обсуждает с Европейской комиссией возможности признания украинских водительских прав.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на германское правительство.

Отмечается, что пресс-секретарь от Левых хотела узнать, планирует ли федеральное правительство исключения, поскольку новый экзамен по вождению в Германии принесет для беженцев значительные затраты, потребует времени и будет препятствовать, в частности, в виде языкового барьера. Кроме того, многим беженцам требуются водительские права для получения работы.

Следует отметить, что иностранцам, проживающим в Германии и приезжающим из стран, не входящих в ЕС, обычно разрешается управлять автомобилем в течение шести месяцев с водительскими правами своей страны. После этого требуется водительское удостоверение, выданное в Германии.

Канада решила запустить новую программу поддержки для украинских беженцев. Так, украинцы, приезжающие в Канаду, могут претендовать на одноразовую правительственную финансовую помощь.

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