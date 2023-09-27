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В ЕС хотят ужесточить правила предоставления убежища: решение уже поддержал Шольц

Автор
Марина АзизоваМарина Азизова
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В ЕС хотят ужесточить правила предоставления убежища: решение уже поддержал Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц. / Фото: Associated Press

Без согласия Германии воплотить реформу было бы нереально.

Глава правительства Германии Олаф Шольц, несмотря на сопротивление партии "Зеленых" и лично министра иностранных дел Анналены Бербок, выступил за новый закон о предоставлении убежища на территории ЕС.

Такое заявление, сообщает BILD, прозвучало 27 сентября в кулуарах заседания кабинета министров.

Уже завтра, 28 сентября, министры иностранных дел стран ЕС встретятся в Брюсселе для принятия решения об усилении процедуры получения убежища на территории ЕС. Без согласия Германии воплотить реформу было бы нереально.

Новые правила, которые собираются ввести власти Евросоюза, предусматривают, что в случае миграционного кризиса страны по своему усмотрению могут ухудшить условия, в которых находятся лица, пригласившие убежище. В частности, речь идет о снижении стандартов размещения и ухода за беженцами.

Громче всех против такого мероприятия высказывалась глава немецкого МИД Анналена Бербок. При этом Еврокомиссия и Европарламент призвали Германию не блокировать реформу.

Шольц, по информации BILD, на заседании четко дал понять, что немецкое правительство не будет препятствовать этому предложению, поэтому 28 сентября в Брюсселе министерша внутренних дел Германии Нэнси Фезер должна будет проголосовать за ее поддержку. Бербок, как сообщили источники BILD, тоже присутствовала на этом заседании, но не стала спорить с канцлером.

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Дата публикации
Просмотры
65
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