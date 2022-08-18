В ЕС инициируют прекращение экстрадиции граждан РФ в страну-агрессора

В ЕС могут прекратить все процедуры экстрадиции граждан РФ из Евросоюза в страну-агрессора.

С призывом дать четкую рекомендацию государствам-членам ЕС прекратить все процедуры экстрадиции российских граждан из Евросоюза в Россию к Европейской комиссии обратился депутат Европарламента от Болгарии Радан Канев.

Об этом пишет Euractiv.

"Все гарантии, предоставленные Российской Федерацией в вопросах прав человека, являются не более чем пустыми декларациями, а любому гражданину России, участвующему в открытой антивоенной и оппозиционной деятельности, угрожают не только пытки, унижение и бесчеловечное обращение, но даже угрожает действенный, если не официально вынесенный, смертный приговор", — объяснил свою позицию Канев.

Он добавил, что нужно остановить все процедуры экстрадиции россиян в РФ, а особенно когда они выступают против путинского режима. Сейчас инициатива находится на этапе сбора подписей среди депутатов Европарламента.

Как отмечается, это необходимо и для предотвращения экстрадиции в РФ россиянина Алексея Алчина, который сжег свой паспорт в Болгарии в знак протеста против войны в Украине. Россия же требовала экстрадиции Алчина из-за дела о налоговом мошенничестве.

Муж и его жена убеждены, что российский запрос политически мотивирован. Он, вероятно, будет экстрадирован в страну происхождения по решению болгарского суда.

Напомним, в Финляндии начнут сокращать количество выданных россиянам виз.

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