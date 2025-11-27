В ЕС изменяют правила и условия для украинцев, чтобы заставить их вернуться домой — готовят

Нидерланды пересматривают помощь украинцам / © Pixabay

Украинские беженцы в Нидерландах с 2027 года смогут получить специальный статус, направленный на их возвращение в Украину.

Об этом сообщают источники NOS.

По данным источников, в проекте временного министерства по делам убежища и миграции Моны Кейзер также отмечено, что работающие украинцы должны самостоятельно оплачивать аренду жилья. Более того, медицинское страхование также станет их собственными расходами. Те, кто не работает, будут обращаться за социальной помощью.

Целью плана является уменьшение расходов на содержание украинцев и предотвращение подачи заявлений на получение постоянного статуса в миграционной службе IND. Сейчас украинцам не нужно подаваться на такой статус, но специальная европейская директива, позволяющая им находиться в ЕС, истекает в марте 2027 года. Еврокомиссия уже заявила, что продлевать ее не планирует.

Проблемы IND и нехватка мест в общинах

В Нидерландах сейчас проживает около 120 000 украинцев, и более 60% из них работают. По мнению Кейзера, именно поэтому уместно, чтобы они платили аренду и взносы за медицинское страхование.

С этого года проживание в муниципальных приютах уже не является бесплатным для всех украинцев: имеющие доход обязаны вносить вклад, который может составлять несколько сотен евро.

Правительство объясняет подобные меры несколькими причинами. В частности, миграционная служба IND уже сейчас работает с большими задержками и не сможет справиться с дополнительными заявлениями.

Также после 2027 бюджет на содержание украинцев не предусмотрен. Кабинет министров должен вести переговоры с муниципалитетами, отвечающими за предоставление жилья и выплату социальной помощи. Это уже создает трудности, ведь большинство приютов переполнены.

Больше деталей новой модели пребывания украинцев в Нидерландах ожидают во время переговоров по бюджетной весенней ноте в следующем году.

Напомним, ранее министерша по делам миграции Мона Кейзер призвала украинских мужчин, имеющих работу в Нидерландах, самостоятельно заботиться о своем жилье.