В ЕС могут начать призывать женщин на военную службу — Bloomberg

Дания планирует расширить обязательный военный призыв, включив в него женщин, чтобы укрепить свою обороноспособность. Правительство рассматривает возможность увеличения численности военнослужащих, адаптируясь к изменениям в сфере безопасности в Европе.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации СМИ, министр обороны Дании заявил, что страна намерена ввести равные условия военной службы для мужчин и женщин, чтобы обеспечить более справедливую систему призыва. Этот шаг является частью более широкой реформы вооруженных сил, направленной на повышение боеспособности армии.

По новым правилам женщины будут проходить такую же военную подготовку, что и мужчины. Ожидается, что инициатива позволит расширить кадровый состав армии и укрепить оборонные возможности страны.

Дания приняла это решение на фоне роста геополитической напряженности в Европе и необходимости усиления собственной безопасности.

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