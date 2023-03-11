В ЕС могут ввести совместные военно-морские патрули для защиты инфраструктуры от России

Стратегия европейских стран предполагает ужесточение спутникового мониторинга и обмен разведданными.
Страны Европейского Союза могут начать совместное морское патрулирование и провести военно-морские учения, чтобы противодействовать разведывательным российским кораблям и защитить критически важную морскую инфраструктуру.
Об этом пишет Financial Times.
Отмечается, что обновленная морская стратегия включает в себя план действий, предусматривающий проведение ежегодных совместных военно-морских учений ЕС и увеличение количества военных патрулей и патрулей береговой охраны с лучшей координацией между государствами-членами.
Еврокомиссар по окружающей среде Виргиниус Синкявичюс утвердил, что диверсия на "Северных потоках" показала необходимость повышенной бдительности по европейской морской деятельности в Европе.
"После случившегося с Северным потоком нам нужен усиленный мониторинг и защита важной морской инфраструктуры и судов от физических и кибернетических угроз", — подчеркнул он.
Страны-члены ЕС предупредили об увеличении количества улик российской активности вокруг оффшорных ветровых электростанций, нефтяных и газовых буровых платформ и телекоммуникационных кабелей.
Напомним, по данным аналитиков, перед взрывами на "Северных потоках" в сентябре, в течение недели "странный" танкер плавал над газопроводами.
Читайте также:
- В США проголосовали за рассекречивание информации о происхождении Covid-19
- "Тут санитары нужны": Кислица высмеял Москву за ее созыв Совбеза ООН из-за "русофобии"
- Боится протестов в Грузии: президент Абхазии перевел силовиков на усиленный режим