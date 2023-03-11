В ЕС могут ввести совместные военно-морские патрули для защиты инфраструктуры от России

Страны Европейского Союза могут начать совместное морское патрулирование и провести военно-морские учения, чтобы противодействовать разведывательным российским кораблям и защитить критически важную морскую инфраструктуру.

Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что обновленная морская стратегия включает в себя план действий, предусматривающий проведение ежегодных совместных военно-морских учений ЕС и увеличение количества военных патрулей и патрулей береговой охраны с лучшей координацией между государствами-членами.

Еврокомиссар по окружающей среде Виргиниус Синкявичюс утвердил, что диверсия на "Северных потоках" показала необходимость повышенной бдительности по европейской морской деятельности в Европе.

"После случившегося с Северным потоком нам нужен усиленный мониторинг и защита важной морской инфраструктуры и судов от физических и кибернетических угроз", — подчеркнул он.

Страны-члены ЕС предупредили об увеличении количества улик российской активности вокруг оффшорных ветровых электростанций, нефтяных и газовых буровых платформ и телекоммуникационных кабелей.

Напомним, по данным аналитиков, перед взрывами на "Северных потоках" в сентябре, в течение недели "странный" танкер плавал над газопроводами.

Читайте также: