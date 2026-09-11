В ЕС может стать меньше доступного жилья для аренды: какие изменения готовят в Еврокомиссии

В Европе готовят новые ограничения для сервиса аренды жилья Airbnb

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Европейская комиссия представила первый общеевропейский механизм оценивания жилищных мероприятий, который может привести к более жестким ограничениям для платформ типа Airbnb. Целью этой инициативы является решение проблемы острой нехватки доступного жилья для местных жителей, которая уже вызвала массовые протесты по всей Европе.

Об этом сообщил британский телеканал Sky News.

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Чтобы полноценно вступить в силу, этот документ должен получить официальное одобрение от стран-членов ЕС и Европейского парламента в ближайшие месяцы.

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Как будут определять проблемные регионы

Новое предложение вводит единый подход для определения территорий, находящихся под так называемым жилищным стрессом. Местные власти смогут фиксировать такие проблемные зоны, если соотношение цен на недвижимость к доходам граждан слишком высоко или спрос стабильно растет в течение последнего десятилетия. После этого чиновники получат законное право принимать меры против коммерческой краткосрочной аренды, которая больше всего вредит рынку.

В то же время, Еврокомиссия настаивает, что любые дальнейшие ограничения должны базироваться исключительно на четких доказательствах и касаться только конкретных пораженных районов. Они не должны иметь обратной силы, чтобы избежать юридических коллизий, уже возникавших в Париже, Барселоне и Венеции.

«Предоставляя больше ясности и поддержки местным властям, мы делаем шаг к решению проблемы доступности жилья», — подчеркнула президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

Реакция бизнеса на законодательные изменения

После обнародования этого резонансного законопроекта акции компании Airbnb на утренних торгах упали примерно на 3%. Представители платформы не заставили себя ждать с комментариями, категорически заявив, что главной причиной кризиса является общая нехватка предложения на рынке недвижимости, а не туристическая аренда. Они призывают фокусироваться на строительстве, реновации и быстром восстановлении пустующих домов по всей территории Европы.

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Эксперты технологической отрасли также раскритиковали предложение разрешить городам самостоятельно контролировать соблюдение новых правил. Представитель ассоциации CCIA Europe Александр Рур отметил, что без независимого надзора этот документ навсегда останется обычным «бумажным тигром». По его мнению, такие меры только оставят в силе непропорциональные ограничения и существенно подорвут правовую определенность.

Напомним, в этом году в Украине сезонный пик спроса на аренду жилья имеет специфический тренд, в котором Ужгород уже стал дороже Киева. Несмотря на войну, угрозы блекаутов и риски безопасности, цену поднимают два основных источника спроса: студенты, которые отказываются от общежитий, и внутренние трудовые мигранты.

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