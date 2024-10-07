В ЕС нашли способ обойти вето Венгрии на 6 млрд евро помощи Украине

Послы ЕС должны встретиться 8 октября, чтобы обсудить детали этого плана.

ЕС движется путем преодоления вето Венгрии на финансирование Украины. Речь идет о сумме более 6 млрд евро. В Евросоюзе уже нашли один способ.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников, Европейская служба внешних дел рассматривает предоставление разрешения государствам-членам ЕС вносить добровольные взносы в Европейский фонд мира, что в будущем позволило бы направить средства на помощь только по решению отдельных стран, без единодушной поддержки всех стран Евросоюза.

Однако пока непонятно, какую поддержку он получит, поскольку многие ключевые решения блока нуждаются в единодушии.

Напомним, на днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз пригрозил ЕС из-за вопросов беженцев и миграционного спора.

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