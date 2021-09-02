В ЕС не видят "острой необходимости" во введении третьей дозы вакцины от COVID-19

В ЕС не видят "острой необходимости" во введении третьей дозы вакцины от COVID-19

В то же время исключениями могут быть люди с сильно ослабленной иммунной системой.

Агентство Евопейського Союза по инфекционным заболеваниям выпустило заявление, в котором подчеркнуло, что пока нет острой необходимости в прививке третьей дозой от коронавируса.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление.

"Нет острой необходимости" в бустер-прививке (повторной дозе для усиления иммунитета. — Ред.) против коронавируса "на основе текущих данных", — говорится в заявлении агентства.

Сейчас приоритетом является продолжение вакцинации людей в разных странах мира, ведь почти треть взрослых в возрасте старше 18 лет в ЕС и ЕЭЗ все еще не полностью вакцинированы.

Бустерные прививки стали спорным вопросом в богатых странах, учитывая, что большая часть населения мира еще не получила первой дозы. ВОЗ призвала богатые страны подождать повторной вакцинации до конца сентября, поскольку надеется, что до тех пор 10 процентов людей во всех странах будут иммунизированы.

Некоторые страны так или иначе пошли дальше. США планируют прививать людей третьей дозой, несмотря на то, что правительственные научные агентства не рекомендовали это делать. Венгрия и Израиль уже предлагают третьи дозы взрослым. Большинство стран ЕС настроены позволить бустер-прививки пожилым людям и лицам с иммунодефицитом, как рекомендует Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

"Дополнительные прививки" уже должны быть рассмотрены для людей с сильно ослабленной иммунной системой как часть их первичной вакцинации, если они не достигают должного уровня защиты от стандартной первичной вакцинации", — говорится в заявлении Центра.

Напомним:

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