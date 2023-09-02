В ЕС обнаружили, что политика Маска по Twitter способствовала распространению роспропаганды — WP

После того, как миллиардер Илон Маск взялся руководить соцсетью Twitter, он ввел ряд скандальных изменений, которые помогли российской пропаганде распространяться в ЕС.

Согласно исследованию, обнародованному на этой неделе Европейской комиссией, соцсеть X (ранее Twitter) Илона Маска сыграла важную роль в развитии российской пропаганды относительно Украины после начала полномасштабного вторжения.

Об этом пишет The Washington Post.

Исследование показало, что, несмотря на добровольные обязательства крупнейших социальных сетей принять меры против российской пропаганды, российская дезинформация против Украины процветала.

В течение 2022 года аудитория и охват связанных с Кремлем учетных записей в социальных сетях существенно выросли по всей Европе, особенно в первой половине 2023 года, в частности, из-за развалившихся стандартов безопасности Twitter, которым взялся руководить Илон Маск.

Он изъял свою социальную медиаплатформу из добровольного кодекса поведения для борьбы с дезинформацией, который широко распространялся в июне 2022 года, а также смягчил правила содержания и сократил персонал правоохранительных органов.

Во время правление Маска компания отказалась от ярлыков на медиа, которые она прикрепляла к контролируемым Кремлем аккаунтам. Пропагандисты также заплатили за программу проверки голубых меток платформы, чтобы сделать свои публикации официальными и более заметными.

Это произошло, несмотря на то, что ЕС применил агрессивный регуляторный подход к дезинформации РФ. Закон ЕС о цифровых услугах, вступивший в силу для крупнейших социальных медиа 25 августа, требует от них оценивать риск ложной информации, не допускать продвижения наихудшей информации посредством алгоритмов и подвергать свою деятельность аудиту. Кроме того, европейские санкции против российских государственных СМИ побудили YouTube и другие платформы запретить каналы типа RT.

Отмечается, что исследование ЕС является ярким свидетельством того, что законодательные и добровольные меры не дают результатов даже после того, как в июне еврокомиссар предупредил X (Twitter) о возможных штрафах.

Напомним, компания X (бывшая Twitter) возвращает платную политическую рекламу. Ранее подобный контент был запрещен.

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