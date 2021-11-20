В ЕС одобрили применение таблеток для лечения COVID-19, которые США могут предоставить Украине

В ЕС одобрили применение таблеток для лечения COVID-19, которые США могут предоставить Украине

Это пероральный противовирусный препарат, уменьшающий способность вируса COVID-19 размножаться в организме.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило применение препарата Lagevrio ("Молнупиравир") для лечения COVID-19.

Об этом сообщается на сайте ЭМА.

"Комитет EMA по лекарственным средствам (CHMP) издал рекомендации по использованию Lagevrio (также известного как "Молнупиравир" или MK 4482) для лечения COVID-19. Lagevrio следует применять как можно скорее после установления диагноза COVID-19 и в течение 5 дней от начала симптомов. Препарат, выпускаемый в виде капсул, следует принимать дважды в день в течение 5 дней", — говорится в сообщении.

Агентство пришло к выводу, что Lagevrio ("Молнупиравир") можно использовать для лечения взрослых с COVID-19 с риском развития тяжелого заболевания. Исследования "Молнупиравир" показали, что в случае введения на ранних стадиях болезни он может вдвое уменьшить угрозу смерти или госпитализации для тех, кто находится в группе наивысшего риска заболеть тяжелой формой COVID-19.

Стоит отметить, что Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей этот препарат. Британское агентство по контролю лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) рекомендовало применять препарат людям с легкой и средней формой COVID-19 и по меньшей мере одним фактором риска развития тяжелых заболеваний, таких как ожирение, диабет и сердечные болезни.

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Напомним, ранее сообщалось, что по итогам визита Владимира Зеленского в США 31 августа - 2 сентября в Офисе президента сообщили, что Минздрав Украины и компания MSD обсуждают возможные поставки "Молнупиравира".

В октябре Михаил Радуцкий — председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в эфире ток-шоу "Право на власть" рассказал, что Соединенные Штаты передали нашему государству лекарства прямого действия для больных коронавирусом, которые тяжело преодолевают недуг.

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