В ЕС определили, как будут действовать, если поддержка Украины со стороны США уменьшится

Кая Каллас выразила надежду, что Соединенные Штаты и дальше будут поддерживать Киев.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что ЕС будет готов взять на себя инициативу по поддержке Украины, если Соединенные Штаты больше не будут оказывать помощь.

Об этом шла речь во время встречи в формате "Рамштайн" в Германии, сообщает AFP.

"Я действительно уверена, что все остальные члены, и, надеюсь, также Соединенные Штаты готовы продолжать поддержку Украины", — сказала Каллас.

Она отметила, что Европейский Союз готов взять на себя это лидерство, если Соединенные Штаты этого не захотят.

"Нам не стоит спекулировать на теме будущей поддержки США… Не в интересах Америки, чтобы Россия была сильнейшей силой в мире", – заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Напомним, в Минобороны Польши изменили мнение относительно "Рамштайна". Так, министр Владислав Косиняк-Камиш, который накануне, 8 января, предположил, что сегодняшняя встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" может стать последней, изменил решение.

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