В ЕС осенью стартует новая система въезда: что нужно знать

Паспорт / © pixabay.com

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Европейская комиссия объявила, что с 12 октября 2025 года начнется поэтапное внедрение новой системы въезда в страны Евросоюза для граждан третьих стран.

Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Новая система предусматривает цифровой учет пересечения границы гражданами, которые путешествуют в 29 государств ЕС с целью краткосрочного пребывания. Она собирает биометрические данные, такие как отпечатки пальцев и фото лица, постепенно заменяя традиционное штампование паспортов.

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Этот инновационный инструмент поможет обновить систему контроля на внешних границах Евросоюза, предоставляя точную информацию о пересечениях, выявляя лиц с нарушением сроков пребывания или поддельными документами. Система также будет способствовать борьбе с нелегальной миграцией и повысит уровень безопасности. Благодаря автоматизированным проверкам путешествия станут быстрее и комфортнее, а персональные данные путешественников останутся надежно защищенными в соответствии с европейскими стандартами конфиденциальности.

Запуск системы будет происходить поэтапно в течение шести месяцев, начиная с октября 2025 года. Пограничные службы постепенно начнут регистрировать биометрические данные иностранцев, пересекающих границу. Такой постепенный подход даст возможность странам-членам адаптироваться к новым требованиям, а транспортному сектору и путешественникам — привыкнуть к новым правилам.

Система EES является частью более широкой инициативы «Умные границы» Европейского Союза, куда также входит система электронной авторизации путешествий ETIAS и расширенное применение автоматизированных систем контроля.

Напомним, ранее мы писали о том, что к весне следующего года в Евросоюзе планируют внедрить системы EES и ETIAS. Это будет означать, что путешественникам из стран, которые имеют безвизовый режим, придется платить сбор в 7 евро каждые три года для авторизации своих поездок.

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