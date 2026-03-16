В ЕС ошеломили количеством дронов, которыми Россия планирует атаковать в 2026 году

Российские дроны «Шахед» / © ТСН

Россия готовится запустить до 9 млн дронов в 2026 году, что заставляет Европу радикально пересматривать свою безопасность. Еврокомиссар Андрюс Кубилюс призвал срочно интегрировать украинский опыт в оборонную систему ЕС.

Об этом еврокомиссар по вопросам обороны и космоса сказал во время выступления на форуме Europa, сообщает «Радио Свобода».

По словам Кубилюса, активное наращивание производства беспилотников в России стало одним из факторов, заставляющих европейские страны переосмысливать собственную оборонную стратегию.

РФ готова применить до 9 млн дронов в этом году

«Нам нужно помнить, что Россия тратит на свою армию, в пересчете по паритету покупательной способности, около 85% от всего оборонного бюджета Европейского Союза. Она также готова использовать от семи до девяти миллионов дронов в 2026 году«, — сказал еврокомиссар.

Он подчеркнул, что полномасштабная война России против Украины продемонстрировала принципиально новую роль беспилотников на поле боя. В связи с этим Европа должна значительно быстрее развивать собственные оборонительные способности.

Кроме того, политик предостерег, что на континенте нельзя полностью исключать дальнейшую эскалацию со стороны Москвы.

«Существует реальная возможность, что мы можем столкнуться с российской агрессией«, — заявил Кубилюс.

Европа должна перенимать опыт Украины в применении дронов

Он также обратил внимание на то, что опыт Украины в сфере применения дронов уже получает международное признание.

«Саудовская Аравия просит Украину помочь в производстве миллионов перехватчиков беспилотников. Если страны Персидского залива, армия США и Израиль признают совершенство украинского военного опыта и их оборонной промышленности, то какая наша стратегия?» — отметил Кубилюс.

Он призвал ЕС активнее интегрировать украинский оборонно-промышленный потенциал в европейскую оборонную индустрию. По мнению еврокомиссара, это критически важно для формирования сильной и независимой системы обороны Европы.

Также Кубилюс предположил, что Украина могла бы стать частью будущей архитектуры Европейского оборонного союза вместе с Великобританией и Норвегией.

«Это сделало бы нас сильнее, и это было бы хорошим шагом для Украины на пути к полноправному членству в Европейском Союзе», — сказал он.

Производство дронов в России

К слову, по оценкам военного обозревателя Богдана Мирошникова, война в Иране не повлияет на использование Россией дронов-камикадзе, поскольку Москва уже успешно масштабировала иранские технологии на собственных мощностях в Алабуге, Ижевске и, вероятно, Москве. Хотя РФ зависит от китайских двигателей и антенн, основное производство «Шахедов» локализовано, что делает агрессора автономным в этом вопросе. По мнению эксперта, дестабилизация Ирана является стратегическим поражением Кремля из-за усиления влияния США в регионе, однако для фронта в Украине это не будет иметь быстрых последствий.

Украинские следователи заочно сообщили о подозрении иранскому бригадному генералу Абдолли Мехраби, который помог РФ наладить массовое производство дронов «Шахед». Он лично координировал создание завода в Татарстане, обучал российских инженеров и организовывал тренировки экипажей в оккупированном Крыму и на Херсонщине. В результате этого сотрудничества Россия получила более 13 тыс. беспилотников и комплектующие на 324 млн долл.