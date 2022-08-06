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В ЕС отреагировали на обстрелы оккупантов по Запорожской АЭС и требуют пропустить экспертов МАГАТЭ

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В ЕС отреагировали на обстрелы оккупантов по Запорожской АЭС и требуют пропустить экспертов МАГАТЭ

Фото: УНИАН

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель решительно осудил обстрелы россиян по территории Запорожской атомной электростанции, расположенной в захваченном Энергодаре.

Топ-дипломат призвал оккупантов пропустить экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС.

Об этом глава дипломатии написал на своей странице в Twitter.

"ЕС осуждает военную деятельность России вокруг Запорожской атомной электростанции. Это серьезное и безответственное нарушение правил ядерной безопасности и еще один пример пренебрежения Россией международных норм. МАГАТЭ должно получить доступ", — отметил Боррель.

Напомним, российские военные 5 августа во временно захваченном Энергодаре устроили провокацию, открыв огонь в направлении Запорожской АЭС. В результате обстрела зафиксировано три "прилета" возле промышленной площадки ЗАЭС. Вечером русские войска   атомная электростанция из реактивных систем залпового огня.

Из — за вражеских обстрелов АЭС повреждены линии электропередач. Четвертый энергоблок станции был отключен от энергосистемы. В Зеленского призвали, чтобы МАГАТЭ и Организация объединенных наций жестко требовали от российских оккупантов выйти с территории АЭС и передать ее под контроль специальной комиссии.

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