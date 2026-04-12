- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 845
- Время на прочтение
- 1 мин
В ЕС отреагировали на победу оппозиции в Венгрии: что заявила фон дер Ляен
В ЕС уже отреагировали на результаты выборов в Венгрии. Урсула фон дер Ляен заявила о «европейском выборе» страны.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен прокомментировала победу оппозиционной силы на парламентских выборах в Венгрии.
В своем обращении она приветствовала результаты голосования и отметила европейский выбор страны.
«Сегодня вечером сердце Европы бьется сильнее в Венгрии. Венгрия избрала Европу. Европа всегда выбирала Венгрию», - заявила фон дер Ляен.
Она также подчеркнула, что результаты выборов означают возвращение страны на европейский путь и укрепление Европейского союза.
«Страна возвращается к своему европейскому курсу. Союз становится сильнее. Вместе мы сильнее», — добавила глава Еврокомиссии.
Выборы в Венгрии – что известно
Напомним, в воскресенье, 12 апреля, в Венгрии прошли парламентские выборы. Основными соперниками стали оппозиционная партия Тиса Петер Мадьяр и правящая партия Фидес, которую возглавляет Виктор Орбан.
Премьер-министр Виктор Орбан поздравил оппозиционного политика Петера Мадьяра с победой.
По состоянию на 21:30 мск избирательные участки закрылись. Голосование ознаменовалось рекордной активностью: явка достигла около 79–80%, что стало самым высоким показателем в истории страны.