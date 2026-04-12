В ЕС отреагировали на победу оппозиции в Венгрии: что заявила фон дер Ляен

В ЕС уже отреагировали на результаты выборов в Венгрии. Урсула фон дер Ляен заявила о «европейском выборе» страны.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен / © Associated Press

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен прокомментировала победу оппозиционной силы на парламентских выборах в Венгрии.

В своем обращении она приветствовала результаты голосования и отметила европейский выбор страны.

«Сегодня вечером сердце Европы бьется сильнее в Венгрии. Венгрия избрала Европу. Европа всегда выбирала Венгрию», - заявила фон дер Ляен.

Она также подчеркнула, что результаты выборов означают возвращение страны на европейский путь и укрепление Европейского союза.

«Страна возвращается к своему европейскому курсу. Союз становится сильнее. Вместе мы сильнее», — добавила глава Еврокомиссии.

Выборы в Венгрии – что известно

Напомним, в воскресенье, 12 апреля, в Венгрии прошли парламентские выборы. Основными соперниками стали оппозиционная партия Тиса Петер Мадьяр и правящая партия Фидес, которую возглавляет Виктор Орбан.

Премьер-министр Виктор Орбан поздравил оппозиционного политика Петера Мадьяра с победой.

По состоянию на 21:30 мск избирательные участки закрылись. Голосование ознаменовалось рекордной активностью: явка достигла около 79–80%, что стало самым высоким показателем в истории страны.

