В ЕС отреагировали на решение Грузии возобновить авиасообщение с Россией

Прямые авиарейсы из России в Грузию были запрещены почти четыре года.

Официальный представитель внешнеполитической службы союза Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС сожалеет о том, что власти Грузии решили возобновить авиасообщение со страной-агрессором Россией. Произошло это почти после четырех лет запрета на прямые авиарейсы.

Об этом заявил на брифинге в Брюсселе.

Кроме того, Петер Стано выразил опасение за "европейский путь Грузии" после такого решения Тбилиси.

"Мы приняли соответствующие решения, мы сожалеем о решении Грузии возобновить полеты в и из России после решения РФ снять запрет на авиаперелеты... ЕС и ряд партнеров ввели санкции против российского авиасектора, мы не разрешаем полеты в, с и над Россией", — сказал политик.

Восстановление авиасообщения между РФ и Грузией

С 17 мая российский авиаперевозчик "Азимут" семь раз в неделю сможет совершать прямые перелеты из Москвы в Тбилиси. Вместе с тем, отмечается, что ни одна из подсанкционных авиакомпаний не сможет летать в Грузию.

Также стало известно, что Georgian Airways получила разрешение на осуществление прямых рейсов из Тбилиси в Москву. Полеты также будут совершаться семь раз в неделю от 20 мая.

К слову, прямое авиасообщение между Россией и Грузией было прервано в 2019 году. Решение об этом приняла Москва в одностороннем порядке после начала антироссийских протестов в Тбилиси. В украинском МИДе считают, что этим Кремль пытается "подкупить" власти Грузии.

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