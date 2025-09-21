В ЕС оценили риски начала Третьей мировой войны

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

В Европейском Союзе считают, что мир находится в состоянии повышенной опасности, однако полномасштабного мирового конфликта не предвидится.

Об этом рассказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью LéNA.

«Нет, но мы живем в очень опасное время. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы сохранить мир и свободу в Европе. Именно поэтому мы с такой решимостью усиливаем наш оборонный потенциал. Столкнувшись с ростом враждебности в мире, мы должны принять все необходимые меры, чтобы гарантировать демократию, процветание и мир», — сказала она.

Отвечая на вопрос о возможном движении к Третьей мировой войне, фон дер Ляйен отметила, что мир находится в «очень опасном времени», и ЕС должен усилить свой оборонный потенциал.

«Мы должны доказать себе, нашим союзникам и оппонентам, что Европа имеет волю и способность защищаться», — подчеркнула глава Еврокомиссии, добавив, что ЕС находится «на правильном пути» по укреплению своей энергетической безопасности и оборонной готовности с момента вторжения России в Украину в 2022 году.

Комментируя недавний инцидент, когда американская армия не участвовала в реакции НАТО на атаку российских беспилотников в Польше, фон дер Ляйен отметила, что такие события являются «очень показательными». По ее словам, хотя НАТО должно оставаться основой коллективной обороны, Европе нужен «гораздо более сильный европейский столб», чтобы стать «более автономной и независимой в сфере безопасности». Для этого ЕС реализует программу «Готовность к 2030 году», предусматривающую мобилизацию до 800 миллиардов евро для оборонного сектора.

