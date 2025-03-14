В ЕС ответили, будут ли поставлять оружие Украине в случае перемирия

Дипломаты в Брюсселе на условиях анонимности говорят, что ЕС будет поставлять оружие Киеву даже при потенциальном прекращении огня.

Страны Евросоюза не собираются выполнять требование РФ о прекращении поставок оружия Украине во время 30-дневного прекращения огня.

Об этом пишет DW со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.

"Евросоюз стремится, чтобы Украина оказалась в наиболее сильной позиции на мирных переговорах, а также могла отказаться от "плохого", как сказал бы Трамп, соглашения и выбрать наиболее подходящий для себя момент для переговоров. Я не думаю, что Евросоюз и его члены прекратят поставки оружия Киеву, если агрессор потребует этого, как условие перемирия", – сказал европейский дипломат на брифинге в Брюсселе.

Другой дипломат добавил, что во время потенциального прекращения огня следует вооружать Украину, а ни в коем случае не наоборот.

"Бои все еще продолжаются, но даже если у них наступит пауза, нужно сделать Украину "стальным дикобразом", – отметил третий дипломат ЕС.

Он считает, что нужно поставить Украину в сильное положение на переговорах и не дать россиянам воспользоваться "вторым шансом" для перегруппировки и повторной атаки.

По словам четвертого дипломата, ЕС не должен ослаблять поддержку Украины в случае перемирия, задача союзников – создать ее сильную позицию.

"Идея состоит в том, чтобы, находясь в сильной позиции, Украина улучшала свои оборонные возможности и могла продолжать сдерживание в случае возобновления военных действий", – сказал он.

Ранее еврокомиссар ответил, сможет ли ЕС справиться самостоятельно, если Трамп отменит помощь Украине.

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