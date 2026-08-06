В ЕС ответили на заявление Зеленского о ракетах для украинского ПВО

ЗРК «Патриот» / © Getty Images

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Пресс-секретарь Европейской комиссии Балаж Уйвари отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о недостаточном количестве ракет для систем противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что именно украинская сторона определяет свои потребности в вооружении, а Европейский Союз оперативно рассматривает соответствующие запросы и обеспечивает их финансирование.

Об этом пресс-секретарь Еврокомиссии заявил во время брифинга в четверг, 6 августа, сообщает издание «Главком».

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По словам Уйвари, с начала 2026 года ЕС уже выделил Украине 8,5 млрд евро на оборонные нужды. Эти средства могут быть использованы для закупки истребителей, ракет, а также беспилотников ближнего и дальнего действия.

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В то же время представитель Еврокомиссии подчеркнул, что перечень необходимого вооружения формирует сама Украина, после чего он рассматривается европейской стороной.

«Мы изучаем этот перечень и действуем на его основе», — отметил Уйвари.

Он пояснил, что Украина может обратиться, в частности, с запросом о финансировании закупки ракет-перехватчиков или связанного с ними оборудования, после чего ЕС рассмотрит такую заявку.

По его словам, обмен информацией между сторонами продолжается непрерывно, постоянно поступают новые перечни необходимого оборудования, заключаются контракты, а выплаты производятся максимально оперативно.

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Уйвари также подчеркнул, что Украина имеет возможность получить финансирование не только на продукцию европейского производства. Хотя приоритет отдается вооружению, произведенному в странах ЕС и в Украине, действующие механизмы позволяют финансировать и закупку оборудования, произведенного за пределами Евросоюза, если этого требует ситуация.

«Украина имеет полную свободу в определении того, какое именно оборудование ей необходимо», — подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Кроме того, он заверил, что финансирование оборонной помощи Украине не замедлится даже в летний период. По словам Уйвари, европейские институты продолжают работать в обычном режиме, чтобы как можно быстрее обеспечить реализацию согласованных оборонных проектов.

«Мы работаем на полную мощность днём и ночью, чтобы как можно быстрее добиться максимального прогресса», — заявил он.

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Напомним, накануне, 5 августа, во время заседания СНБО президент Владимир Зеленский заявил, что с начала 2026 года Украина получила почти втрое меньше противоракетных ракет, что стало серьёзным вызовом для обороны государства.

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