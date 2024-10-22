В ЕС заговорили о введении войск в Украину из-за солдат КНДР на фронте – Politico

В то же время, генесек НАТО Марк Рютте и министр обороны США Ллойд Остин пока не подтвердили данные об участии войск КНДР, хотя Остин выразил обеспокоенность.

Сообщение о возможности привлечения тысяч северокорейских солдат к российским вооруженным силам для участия в войне в Украине вызвало новый всплеск дискуссий о возможном развертывании европейских войск в поддержку Киева.

Об этом сообщает издание Politico.

Литовский министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис прокомментировал, что европейским государствам следует переосмыслить предложение президента Франции Эммануэля Макрона о введении военных в Украину.

"Если подтвердятся данные об участии солдат из Северной Кореи и поставках боеприпасов для россиян, то нужно снова вернуться к предложениям Макрона", – отметил Ландсбергис, подчеркнув важность этой темы.

Идея о вводе войск была озвучена еще в феврале, но тогда канцлер Германии Олаф Шольц отрицал возможность размещения европейских или НАТОвских войск в Украине.

Западные лидеры выражают осторожность относительно этой информации. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр обороны США Ллойд Остин пока не подтвердили данные о возможном участии северокорейских войск, хотя Остин выразил обеспокоенность.

Южная Корея уже планирует отправить представителей в штаб-квартиру НАТО для обсуждения своих разведывательных данных по перемещению северокорейских военных. Однако ряд европейских чиновников считает, что Запад слишком осторожен в своих действиях.

Рихо Терхас, бывший командующий вооруженными силами Эстонии и член Европейского парламента, утверждает, что Запад использует сомнения в достоверности разведывательной информации как оправдания для бездействия. Он отметил, что интеграция северокорейских войск в российские подразделения может оказаться сложной операционной задачей, не оказывая существенного влияния на ход боевых действий. Терхас также подчеркнул, что Европа должна серьезно подумать о возможности ввода своих войск в Украину.

"Это важно иметь как опцию", – добавил он, заметив, что этот вариант может быть полезен, если конфликт будет продолжаться.

Напомним, постоянный представитель Южной Кореи при ООН Джонкук Хванг заявил, что Россия может "расплатиться" с Северной Кореей за участие ее военных в войне против Украины ядерными вооруженными технологиями.

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