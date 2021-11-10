В ЕС планируют ввести жесткие санкции против Беларуси: кто в списке

В ЕС планируют ввести жесткие санкции против Беларуси: кто в списке

Одобрение нового пакета ограничений запланировано на следующей неделе.

Европейский Союз близок к введению новых санкций против Беларуси, направленных против около 30 физических и юридических лиц, включая министра иностранных дел и белорусскую авиакомпанию "Белавиа".

Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на трех дипломатов.

Одобрение нового пакета ограничений запланировано на следующей неделе. По мнению европейских дипломатов, белорусские чиновники организовали прибытие мигрантов как месть за санкции против Минска из-за нарушений прав человека.

В ЕС убеждены, что мигранты – это целенаправленная политика Минска и "гибридная война", что станет основой для расширения санкций.

В то же время белорусский режим отрицает любые подобные операции и отвергает все обвинения в противоправных действиях. Санкции против высших чиновников до сих пор не были эффективны для ослабления власти Лукашенко, находящегося у власти с 1994 года и близкого союзника Москвы.

Официальные лица ЕС, в частности президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, призывают к более жестким мерам, в том числе в отношении международных авиакомпаний, которые могут быть причастны к перевозке мигрантов в Беларусь, а затем к государственной границе со странами-членами ЕС.

Напомним:

Миграционный кризис на белорусской границе обострился этим летом после того, как ЕС наложил санкции на Лукашенко и его окружение. В ответ белорусские власти увеличили количество рейсов в страны Ближнего Востока и Африку и начали свозить оттуда тысячи людей, которые затем из Беларуси пытаются попасть в Европу.

Накануне несколько сот нелегалов пытались прорваться из Беларуси в Польшу. Варшава стянула к границе более 12 тысяч военных.

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