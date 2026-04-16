В ЕС появляется новое "слабое звено": в Словении заговорили о выходе из НАТО и собрались в Москву

Словения / © https://ua.depositphotos.com/

В Словении прозвучали заявления о возможном изменении внешнеполитического курса – новый спикер Государственного собрания Зоран Стеванович объявил о намерении инициировать референдум по выходу страны из НАТО.

Об этом он сообщил в интервью Radio Prvi.

"Мы пообещали народу референдум по выходу из НАТО и мы его проведем", - заявил политик.

Кроме этого, Стеванович высказался за постепенное упразднение антироссийских санкций и заявил о намерении посетить Москву в ближайшее время.

По его словам, Словения должна выстраивать отношения со всеми странами, независимо от противостояния между Западом и Востоком.

«Я бы хотел строить мосты и сотрудничать со всеми. Поэтому планирую посетить Москву», – сказал он.

В то же время политик отрицал обвинения в пророссийских взглядах, подчеркнув, что действует исключительно в интересах своей страны.

«У меня нет пророссийских взглядов – только прословенские. Мы хотим проводить независимую политику», – подчеркнул спикер.

Заявления из Словении раздались на фоне политических изменений в Центральной Европе, которые могут повлиять на баланс сил в ЕС и НАТО.

Ранее публицист Виталий Портников заявил, что избрание в Словении пророссийского спикера Зорана Стевановича может стать началом разворота страны в сторону Кремля.

Также напомним, что после 16 лет у власти премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потерпел сокрушительное поражение на выборах, уступив оппозиционеру Петру Мадяру.

Сразу после парламентских выборов в Венгрии, на которых партия Виктора Орбана потерпела поражение, риторика об «украинской угрозе» резко исчезла.

Венгерские военные, ранее привлеченные к охране энергетической инфраструктуры из-за якобы рисков атак со стороны Украины, начали возвращаться в казармы. В Генштабе Венгрии заявили о сокращении численности военных подразделений, задействованных в таких операциях.

Победа Мадьяра может означать демонтаж влияния Виктора Орбана в структурах Евросоюза и изменение политического курса Будапешта.