Мир
415
1 мин

В ЕС поймали трех украинцев, которые работали на Россию: что они натворили

Трое задержанных хотели организовать канал переправки взрывчатых материалов в Украину.

Ирина Лабьяк
Наручники на мужчине

Наручники на мужчине / © pixabay.com

Недавно были арестованы трое граждан Украины, которых задержали на территории Польши и Румынии за попытку организовать канал для перевозки взрывчатки на Родину.

Об этом на брифинге заявил представитель министра-координатора польских спецслужб Яцек Добжинский, сообщает «Укринформ».

«В течение последних месяцев сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали всего 55 человек, которые действовали во вред Польше, работая по заказу российской разведки», — отметил Добжинский.

Он уточнил, что среди задержанных есть трое украинцев, которые «хотели создать канал переправки через Польшу и Румынию взрывчатых материалов в Украину».

По информации польских спецслужб, одного из них — 21-летнего гражданина Украины, который работал на складе в Польше, — задержали на месте. Двое его сообщников, которые также жили в этой стране Евросоюза, были арестованы румынскими спецслужбами в Бухаресте.

Напомним, ранее в Польше задержали агента российской военной разведки (ГРУ), которого подозревают в подготовке терактов в трех странах ЕС (Литва, Польша и Германия). Теракты должны были быть осуществлены с помощью дронов и консервных банок, начиненных мощной взрывчаткой.

