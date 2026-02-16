- Дата публикации
В ЕС приняли важное решение в отношении украинских беженцев — к чему готовиться
Украинцы, находящиеся в Ирландии во временной защите, получили гарантию дальнейшего легального пребывания.
В Ирландии власти автоматически продлили иммиграционные разрешения украинских беженцев до 4 марта 2027 года.
Об этом говорится в сообщении официального портала Иммиграционной службы Ирландии.
Это решение упростит юридическую ситуацию для украинских беженцев, в частности позволит им легально проживать, работать без дополнительных разрешений, а также получать доступ к медицинской помощи и образованию. Также у них будет возможность путешествовать по европейским странам до 90 дней.
Продление действия временной защиты также предоставляется другим бенефициарам Директивы о временной защите, включающей лиц без гражданства. Решение основывается на рекомендациях Министерства юстиции, внутренних дел и миграции Ирландии.
Отметим, с февраля 2022 года более 120 тысяч украинцев получили временную защиту в Ирландии, из них около 83 тысяч остаются в стране.
Министр юстиции Джим О’Каллахан заявил, что Ирландия остается одним из самых щедрых государств ЕС в вопросе предоставления жилья беженцам и людям, которые ищут временную защиту. Однако, по его словам, рост прибывающих из Украины людей оказывает значительное давление на систему размещения.
Ранее сообщалось, что в Польше изменятся условия выплаты помощи беженцам из Украины. В частности, изменятся условия выплаты украинским беженцам в Польше так называемой «помощи 800+». Новые правила предусматривают требование профессиональной деятельности и повторную подачу заявлений.