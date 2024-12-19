В ЕС призвали к срочному наращиванию военной помощи и оборонной промышленности Украины

Совет ЕС рассмотрел работу, выполненную по оказанию военной поддержки Украине, чтобы помочь ей эффективно защитить себя от российской агрессии.

Об этом говорится в выводах Европейского совета в части Украины, принятых 19 декабря в Брюсселе.

"Европейский совет призывает к срочному наращиванию усилий, в том числе по поставкам систем ПВО, боеприпасов и ракет, а также предоставлению необходимой подготовки и оснащения для украинских бригад", — говорится в документе.

Также лидеры ЕС отметили важность активизации работы по дальнейшей поддержке и развитию оборонной промышленности Украины и углублению ее сотрудничества с оборонной промышленностью ЕС.

Совет ЕС также напомнил о важности реализации всех компонентов инициативы G7 "Чрезвычайные кредиты для ускорения доходов Украины" (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine ERA), включая военный компонент, и призвал к скорейшей реализации решений в рамках Европейского фонда мира.

"Она также призывает Раду ускорить работу по укреплению Миссии военной помощи ЕС в поддержку Украины", – прописано в выводах.

Европейский совет также напомнил, что военную поддержку Украине будут оказывать при полном соблюдении политики безопасности и обороны определенных государств-членов и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов.

Напомним, летом Совет ЕС принял решение о продлении временной защиты до 4 марта 2026 для почти 5 млн украинцев, переехавших в Европу во время войны.

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