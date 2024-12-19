В ЕС призвали к срочному наращиванию военной помощи и оборонной промышленности Украины

Лидеры Европейского Союза высказались за необходимость срочно нарастить военную поддержку Украины.
Совет ЕС рассмотрел работу, выполненную по оказанию военной поддержки Украине, чтобы помочь ей эффективно защитить себя от российской агрессии.
Об этом говорится в выводах Европейского совета в части Украины, принятых 19 декабря в Брюсселе.
"Европейский совет призывает к срочному наращиванию усилий, в том числе по поставкам систем ПВО, боеприпасов и ракет, а также предоставлению необходимой подготовки и оснащения для украинских бригад", — говорится в документе.
Также лидеры ЕС отметили важность активизации работы по дальнейшей поддержке и развитию оборонной промышленности Украины и углублению ее сотрудничества с оборонной промышленностью ЕС.
Совет ЕС также напомнил о важности реализации всех компонентов инициативы G7 "Чрезвычайные кредиты для ускорения доходов Украины" (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine ERA), включая военный компонент, и призвал к скорейшей реализации решений в рамках Европейского фонда мира.
"Она также призывает Раду ускорить работу по укреплению Миссии военной помощи ЕС в поддержку Украины", – прописано в выводах.
Европейский совет также напомнил, что военную поддержку Украине будут оказывать при полном соблюдении политики безопасности и обороны определенных государств-членов и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов.
Напомним, летом Совет ЕС принял решение о продлении временной защиты до 4 марта 2026 для почти 5 млн украинцев, переехавших в Европу во время войны.
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