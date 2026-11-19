Европейский союз / © Associated Press

Реклама

Европейская комиссия обновила рекомендации по подготовке населения к чрезвычайным ситуациям. Жителям стран ЕС советуют иметь дома запасы пищи, воды, лекарств и других необходимых вещей по меньшей мере на 72 часа, чтобы в случае кризиса время обходиться без основных услуг.

Об этом сообщает портал InPoland.

Реклама

Новые рекомендации были представлены 3 ноября на Европейском форуме гражданской защиты в Брюсселе.

Реклама

В Еврокомиссии подчеркивают, что каждое домохозяйство должно быть готово к ситуациям, когда из-за чрезвычайных обстоятельств могут временно исчезнуть электроэнергия, связь или доступ к другим важным услугам.

Что рекомендуют иметь дома

Европейцам советуют заранее подготовить запасы продуктов, питьевой воды, необходимых лекарств и средств гигиены.

Кроме того, среди рекомендованных вещей:

альтернативные источники освещения и отопления;

радиоприемник на батарейках;

портативные аккумуляторы;

наличные мелкими купюрами;

аптечка первой помощи;

документы и предметы первой необходимости.

Отдельно Еврокомиссия рекомендует собрать тревожный чемодан, который можно быстро взять с собой в случае необходимости покинуть жилье.

Реклама

Также у каждой семьи должна быть план действий на случай чрезвычайной ситуации. В нем следует предусмотреть место встречи членов семьи, записанные на бумаге контактные номера и информацию о ближайшем укрытии.

В рекомендациях обращают внимание, что при масштабных перебоях в инфраструктуре мобильная связь и интернет могут быть недоступны.

Почему именно 72 часа

В Еврокомиссии объясняют, что трое суток — это минимальный рекомендуемый период автономного обеспечения, а не максимальный срок возможного кризиса.

В то же время, граждан призывают накапливать необходимые вещи постепенно, учитывая собственные финансовые возможности и бытовые условия.

Реклама

Подобные рекомендации в ЕС действуют не в первый раз. Еще в марте 2025 года Еврокомиссия приняла Стратегию готовности, которая предусматривала обеспечение самостоятельности домохозяйств минимум на 72 часа.

Теперь Брюссель представил более детальные практические советы, в частности, о семейном планировании, информировании об угрозах и учете потребностей людей с инвалидностью.

Кроме того, с 2027 года в ЕС планируется ежегодно проводить Европейский день готовности. Первое такое мероприятие запланировано на 23 октября.

Инициатива призвана напоминать гражданам о необходимости подготовки к кризисам, а также привлекать внимание к работе спасателей, местных властей и служб гражданской защиты.

Польша готовится к возможному наплыву беженцев из Украины зимой

Ранее польское издание Rzeczpospolita сообщило, что правительство Польши разработало три сценария реагирования на возможный массовый выезд украинцев зимой 2026-2027 годов. Причина — риск гуманитарной катастрофы в крупных городах из-за российских ударов по энергетике.

По оценке бывшего офицера польской военной разведки Мацея Коровая, в Польшу могут прибыть до 2,5 млн украинцев, если масштабные перебои с электроэнергией и отоплением заставят людей покидать свои дома.

Особенно уязвимыми он назвал Киев и Одессу, которые в случае длительного обесточивания могут превратиться в ловушки для жителей.

Эксперт Центра восточных исследований Кшиштоф Нечипор также предупредил, что предстоящая зима может стать самой тяжелой с начала полномасштабной войны. По его мнению, Россия пытается повлечь за собой гуманитарный кризис, атакуя украинскую энергосистему.

Новости партнеров

Новости партнеров