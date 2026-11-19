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В ЕС призвали собрать «тревожные чемоданы» и найти ближайшие убежища: к чему готовят население
Европейцев призывают быть готовы к чрезвычайным ситуациям, когда привычные услуги могут внезапно стать недоступными. В Брюсселе объяснили, как подготовить дом и семью к возможным перебоям и почему даже трехдневный запас может оказаться недостаточно.
Европейская комиссия обновила рекомендации по подготовке населения к чрезвычайным ситуациям. Жителям стран ЕС советуют иметь дома запасы пищи, воды, лекарств и других необходимых вещей по меньшей мере на 72 часа, чтобы в случае кризиса время обходиться без основных услуг.
Об этом сообщает портал InPoland.
Новые рекомендации были представлены 3 ноября на Европейском форуме гражданской защиты в Брюсселе.
В Еврокомиссии подчеркивают, что каждое домохозяйство должно быть готово к ситуациям, когда из-за чрезвычайных обстоятельств могут временно исчезнуть электроэнергия, связь или доступ к другим важным услугам.
Что рекомендуют иметь дома
Европейцам советуют заранее подготовить запасы продуктов, питьевой воды, необходимых лекарств и средств гигиены.
Кроме того, среди рекомендованных вещей:
альтернативные источники освещения и отопления;
радиоприемник на батарейках;
портативные аккумуляторы;
наличные мелкими купюрами;
аптечка первой помощи;
документы и предметы первой необходимости.
Отдельно Еврокомиссия рекомендует собрать тревожный чемодан, который можно быстро взять с собой в случае необходимости покинуть жилье.
Также у каждой семьи должна быть план действий на случай чрезвычайной ситуации. В нем следует предусмотреть место встречи членов семьи, записанные на бумаге контактные номера и информацию о ближайшем укрытии.
В рекомендациях обращают внимание, что при масштабных перебоях в инфраструктуре мобильная связь и интернет могут быть недоступны.
Почему именно 72 часа
В Еврокомиссии объясняют, что трое суток — это минимальный рекомендуемый период автономного обеспечения, а не максимальный срок возможного кризиса.
В то же время, граждан призывают накапливать необходимые вещи постепенно, учитывая собственные финансовые возможности и бытовые условия.
Подобные рекомендации в ЕС действуют не в первый раз. Еще в марте 2025 года Еврокомиссия приняла Стратегию готовности, которая предусматривала обеспечение самостоятельности домохозяйств минимум на 72 часа.
Теперь Брюссель представил более детальные практические советы, в частности, о семейном планировании, информировании об угрозах и учете потребностей людей с инвалидностью.
Кроме того, с 2027 года в ЕС планируется ежегодно проводить Европейский день готовности. Первое такое мероприятие запланировано на 23 октября.
Инициатива призвана напоминать гражданам о необходимости подготовки к кризисам, а также привлекать внимание к работе спасателей, местных властей и служб гражданской защиты.
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