В ЕС призывают создать армию дронов для защиты от России: говорят об уроках Украины

В ЕС заговорили о собственной армии дронов

Комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс призвал Европу создать собственную армию беспилотников для защиты от возможного нападения РФ.

Об этом он заявил в интервью Sky News.

По словам еврокомиссара, европейцам понадобятся миллионы дронов для создания «армии», и им нужно начать готовиться уже сейчас.

«Россия может иметь около пяти миллионов дронов, поэтому нам нужны мощности больше этих, чтобы победить», — сказал он, предупреждая, что если президент Путин прикажет атаковать, ЕС столкнется с «проверенной в боях» российской армией, способной использовать «миллионы дронов».

Издание напоминает, что вторжение РФ в Украину в 2022 году повлекло за собой революцию в использовании беспилотников. Столкнувшись с одной из сильнейших армий мира, украинцы использовали дешевые и адаптивные технологии в свою пользу.

Кубилюс рассказал, что посетил Украину, чтобы извлечь уроки из поля боя. По его словам, вдоль линии фронта протяженностью 1200 км находится район, который называют Долиной смерти.

«Ничто не может двигаться. Всем управляют дроны. Традиционный танк в этой зоне выживает шесть минут», — объяснил он.

Размышляя о том, сколько единиц понадобится другим странам, комиссар привел пример своей родной страны — Литвы. Страна имеет общую границу с Россией и Беларусью протяженностью около 900 км.

«Если украинцам нужно четыре миллиона на 1200 км, нам нужно что-то вроде трех миллионов дронов на один год, если начинается война, если близится день Икс», — сказал он.

По этой причине комиссар считает, что вместо того, чтобы сейчас накапливать устареющие дроны, Европе следует создать команды пилотов, инженеров и производителей, готовых увеличить производство, если придет нужное время.

«На европейском континенте сейчас только две армии, прошедшие боевые испытания и способные использовать миллионы беспилотников: одна — российская, которая планирует новые агрессии; другое — украинское», — сказал Кубилюс.

По мнению еврокомиссара, Европе нужно многому научиться у Украины, как организовать защиту от миллионов дронов, а также как сделать оборонную промышленность инновационной.

