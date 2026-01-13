В ЕС разгорелся скандал вокруг военной помощи Украине: СМИ назвали причину

Флаги ЕС и США / © Getty Images

В Европейском Союзе возникли серьезные разногласия по использованию €90 млрд кредита, который планируют предоставить Украине. Причиной явилась возможность закупки американского вооружения за эти средства.

Об этом пишет POLITICO.

По информации издания, Париж настаивает, что финансирование должно быть направлено исключительно на продукцию европейских оборонных компаний. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что даже задержки в поставках оправданы, если это поддержит ВПК ЕС.

Дополнительным аргументом французской стороны является политический фактор: Макрон и его союзники указывают на непредсказуемую и иногда враждебную риторику Дональда Трампа, в частности его последние заявления относительно Гренландии, как причину уменьшить зависимость от Вашингтона.

Как сообщает Германия и Нидерланды, категорически не соглашаются с подходом Франции. Их позиция основывается на прагматизме и потребностях фронта.

Представители этих стран подчеркивают, что европейский военно-промышленный комплекс физически не способен выработать весь спектр вооружения, которое критически необходимо Украине для защиты.

В частности, речь идет о специфических системах противовоздушной обороны, ракетах к ним, запасных частях к истребителям F-16 и других видах ракетного вооружения, которые производятся преимущественно в Соединенных Штатах. Некоторые страны настаивают: Украина должна иметь больше свободы в распоряжении средствами, чтобы покупать то, что есть в наличии и эффективно работает.

По данным Politico, более двух третей финансирования могут пойти именно на военные нужды. Даже в этом случае вето Франции решение может быть принято простым большинством стран-членов ЕС.

Напомним, лидеры стран G7 планируют встретиться с президентом США Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе, чтобы получить его подтверждение гарантий безопасности для Украины после возможного прекращения огня.

Переговоры должны состояться с участием Владимира Зеленского и руководства Еврокомиссии и касаться договоренностей, подготовленных США и европейскими партнерами по недопущению возобновления российской агрессии после завершения боевых действий.