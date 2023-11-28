В ЕС сделали предупреждение относительно высокой угрозы со стороны российских хакеров — Politico

Fancy Bear является одной из самых "хитрых группировок" Москвы, которая действует не менее 15 лет.

Российская хакерская группа Fancy Bear направила кибератаки на европейские правительства, о чем предупредила организация по киберреагированию в ЕС.

Об этом сообщает Politico.

По крайней мере, семь европейских правительств были объектами кампании обманного фишинга, которая включает использование специально разработанных приманок для нацеливания на конкретные высокопоставленные цели для загрузки вредоносного программного обеспечения или предоставления доступа к цифровым системам.

"Мы оцениваем, что у этой деятельности высокий уровень угрозы для институтов и агентств ЕС", — говорится в сообщении группы реагирования на чрезвычайные ситуации в киберпространстве ЕС (CERT-EU) в примечании для ограниченного распространения.

Fancy Bear, также известная как APT28, связана с российской разведкой хакерской группой, которая, по словам специалистов в Соединенных Штатах, стоит за хакерскими атаками Национального комитета Демократической партии 2016 года, способствовавших победе Дональда Трампа на выборах. Группа также попала под санкции со стороны властей ЕС в 2020 году за хакерскую атаку на немецкий Бундестаг в 2015 году.

Группа "использует различные документы-приманки, чтобы заманить жертв, включая протоколы заседаний подкомитета Европейского парламента и отчет специального комитета Организации Объединенных Наций", — говорится в записке.

Это предупреждение поступило на фоне растущего беспокойства, что европейские выборы в следующем году станут мишенью хакерских групп из стран с программой кибернаступления на Европу, таких как Россия и Китай. Отметим, что избиратели ЕС пойдут на участки в июне 2024 года.

Российские государственные хакерские группы годами поражают европейские страны кибератаками, кибершпионажем и кампаниями по дезинформации, что страны ЕС считают попытками сорвать свою внутреннюю политику и дипломатическую позицию.

В частности, Fancy Bear специализируется на проникновении в правительственные и критически важные отраслевые организации на Западе и использовании сломанной информации для подрыва политики.

Между тем, в Украине с начала великой российско-украинской войны специалисты заблокировали 76 ботоферм с аудиторией три миллиона фейковых аккаунтов.

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