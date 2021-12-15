В ЕС суд обязал страны признавать отцовство обоих партнеров из однополой пары

Такое решение было принято после того, как Болгария отказалась выдать свидетельство о рождении дочери однополой пары.

Суд ЕС одобрил, что однополые родители и их дети должны быть признаны семьей во всех странах-членах Евросоюза.

Об этом информирует Euronews.

В решении отмечается, что если одна из стран-членов признала родительство однополой пары по отношению к ребенку, оно должно признаваться и другими странами-членами ЕС.

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Такое решение было принято после того, как болгарские власти отказались выдать свидетельство о рождении дочери однополой пары на основании того, что ребенок не может иметь двух матерей. Гражданка Болгарии Калина Иванова и британка из Гибралтара Джейн Джоунс – матери девочки Сары. Женщины зарегистрировали свой брак в 2018 году.

Девочка родилась в 2019 году в Испании. Гражданство Испании она получить не может, ведь матери ее не испанского происхождения. Джоунс не может передать своей дочери и британское гражданство, поскольку родилась в Гибралтаре.

На этом основании Иванова попросила болгарское гражданство своего ребенка. Однако в Болгарии запрос был отклонен. Потому женщины были вынуждены обратиться в Европейский суд. Суд ЕС постановил, что ребенку должен быть выдан болгарский паспорт. Решение не может быть обжаловано.

"Это подлинное свидетельство того, что ЕС является союзом равенства. Важно, чтобы решение было немедленно выполнено, не только для ребенка Сары и ее семьи, но и для других семей, которые сталкиваются с подобной борьбой по всем ЕС", — отметили. в суде.

Напомним, что у Британих опекунки-лесбиянки жестоко убили ребенка. Пара снимала на видео издевательство над ребенком, чтобы отправлять это друзьям для развлечения.

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