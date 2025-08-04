В ЕС заблокировано 6,6 млрд евро на военную помощь Украине: заявление Борреля

Бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель / © Associated Press

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На сегодняшний день в Европейском фонде мира заблокировано 6,6 млрд евро на военную помощь Украине из-за Венгрии.

Об этом бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил в интервью EUObserver.

Боррель сделал заявление о замороженной помощи, отвечая на вопрос, как можно в будущем преодолеть вето со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на антироссийские санкции ЕС.

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«Санкции единогласно одобряются странами ЕС. Так и есть. Мы не собираемся этого менять, потому что это потребует изменения договоров. Этого не произойдет. Но это не только санкции», — отметил экс-чиновник.

«С тех пор как я ушел, ЕС не предоставил Украине никакой новой военной помощи. 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира заблокированы из-за Венгрии. Это был конец этого инструмента. Теперь все должно быть двусторонним. И если Венгрия откажется возобновлять санкции, их нельзя будет возобновлять. Мы застряли», — высказался экс-глава евродипломатии.

К слову, в конце июля Орбан угрожал заблокировать новый семилетний бюджет ЕС, если Брюссель не разморозит все замороженные для Венгрии средства.

Отметим, 31 июля после принятия нового закона о возвращении независимости НАБУ и САП представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что у ЕС нет планов остановить финансовую помощь для Украины. Брюссель ожидает от Киева сохранения независимости антикоррупционных органов и последующих реформ для соблюдения верховенства права.

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