В ЕС заговорили о возвращении украинских беженцев: что предлагают в Брюсселе

Украинские беженцы в ЕС / © NOS.nl

Реклама

Совет Европейского Союза обнародовал рекомендации по будущему статусу перемещенных лиц из Украины. Документ определяет, как именно будет происходить постепенное завершение действия режима временной защиты и какие возможности будут украинцы после этого.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Две опции для украинцев

Когда условия позволят, гражданам Украины придется выбрать:

Реклама

остаться в ЕС, перейдя на другой национальный или европейский правовой статус;

готовиться к возвращению в Украину с помощью реинтеграционных программ.

Те, кто решит остаться, смогут легализовать свое пребывание благодаря видам на жительство по работе, учебе, семейным обстоятельствам или другим основаниям.

Временная защита – до 2027 года

Режим временной защиты украинцев будет действовать до 4 марта 2027 года. За это время страны ЕС должны предоставлять украинцам четкую информацию о преимуществах и рисках перехода на другие статусы.

Ознакомительные визиты и программы возвращения

Украинцам разрешат совершать краткосрочные поездки на родину, чтобы оценить условия для возвращения или проверить состояние имущества.

По завершении временной защиты будут действовать программы добровольного возвращения с финансированием от ЕС. Они будут предусматривать помощь с жильем, медицинской поддержкой и адаптацией в Украине. Логистику будет обеспечивать агентство Frontex.

Реклама

Защита уязвимых групп

Лицам с особыми потребностями, а также родителям еще учащихся детей позволят оставаться дольше — до завершения учебного года или до момента, когда Украина будет готова их принять.

"Unity Hubs" и координация с Украиной

В странах ЕС будут создаваться специальные центры (“Unity Hubs”), где украинцы будут получать информацию о вариантах легализации, возврате и условиях в Украине.

Совет ЕС подчеркивает: возвращение должно быть добровольным, поэтапным и гуманным. Для этого государства-члены будут координировать действия с украинскими властями, в частности в сферах жилья, социальных услуг и реинтеграции.

Реклама

Напомним, что Правительство Литвы решило продлить временную защиту для граждан Украины, которые остаются из-за войны. Теперь он будет действовать до 2027 года. Ранее эта защита действовала до 4 марта 2026-го.