В ЕС заговорили о завершении временной защиты для украинцев: какие варианты

В ЕС заговорили о завершении временной защиты украинцев. / © facebook.com/dmsu.gov.ua

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В Европейском Союзе началась дискуссия о возможных вариантах выхода из режима временной защиты для украинцев, который был введен в марте 2022 года.

Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на дипломатов и экспертов, знакомых с обсуждениями.

TPD, предоставляющий украинцам право на проживание, доступ к образованию и медицинским услугам, был продлен до марта 2026 года. Однако, как отмечают европейские дипломаты, такое продолжение уже выходит за рамки первоначального толкования директивы.

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По словам старшего советника по миграционной политике Мартина Вагнера, ЕС "уже ходит по тонкому льду", и теперь необходимо серьезно обсудить альтернативы как для тех, кто хочет остаться, так и для тех, кто планирует вернуться в Украину.

Среди возможных вариантов:

Последнее продление в год, после чего предусмотреть постепенный выход из TPD;

Сужение действия директивы, например, для тех, кто вернулся в Украину и снова въехал;

Введение нового правового статуса, например, разрешения на реконструкцию на срок до 10 лет;

Нечего делать, что, впрочем, может создать коллапс в системах предоставления убежища стран ЕС.

Ожидается, что вопрос будет вынесен на обсуждение Совета по внутренним делам и юстиции ЕС уже 12-13 июня.

По данным Carbon Pulse, Еврокомиссия также готова предоставить Украине отсрочку по запуску CBAM до 2027 года, но Киев пока не подал официальный запрос. Аналогично ситуация с TPD без четкой стратегии выхода украинские беженцы могут остаться в правовой неопределенности после 2026 года.

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Ранее мы писали, что по прогнозам социологов, после отмены военного положения количество вернувшихся домой украинских беженцев будет балансировать с теми, кто выедет для воссоединения семей.