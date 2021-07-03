В ЕС запретили продажу одноразовых пластиковых товаров: какие альтернативы

В то же время одноразовые продукты, которые еще остаются на складах, разрешено дорозпродавать.

С 3 июля в ЕС вступил в силу запрет продажи одноразовых пластиковых товаров, для которых существует альтернатива.

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что запрет, вступивший в силу касается одноразовых ложек, вилок, ножей, тарелок, соломинок для питья, ватных палочек, палочек для размешивания и держания надувных шариков.

Также запрещено продавать одноразовые контейнеры для еды и для напитков, изготовленные из пенопласта. Предприниматели теперь должны переходить на альтернативы из перерабатываемых материалов.

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"Запрещенными для продажи будут тарелки и другая посуда из пластмассы на биологической основе или биоразлагаемого пластика. Аналогичные правила и для одноразовой посуды из бумаги, содержащей пластиковый слой или покрытой пластиковой пленкой", — пишет издание.

Между тем конец эпохи пластика наступает и в Украине. Так, 1 июня Верховная Рада приняла закон о запрете распространения пластиковых пакетов. Супермаркеты и заведения общественного питания больше не смогут бесплатно раздавать покупателям тонкие пакетики для круп, овощей или фруктов. Иначе — штраф от 8 500 до 17 000 гривен, а за повторное нарушение придется заплатить вдвое больше.

Правда, запреты начнут действовать постепенно — закон вступает в силу только с января 2022 года. А запрет на сверхтонкие пластиковые пакеты начнет действовать через полтора года — с 2023-го. Ограничения не распространяются на пакеты, которые используют для мяса и рыбы, а также на пакеты, которые являются первичной упаковкой для круп.

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