В ЕС заставляют украинских беженцев возвращаться домой: чиновник рассказал, как это делают

Беженцы / © ТСН.ua

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В некоторых странах Европейского Союза пытаются вынудить украинских беженцев вернуться домой.

Об этом рассказал комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти в интервью «РБК-Украина».

Он отметил, что лично общался с украинцами во многих европейских странах и слышал истории о так называемом сжатии. Государства снижают уровень поддержки людей.

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«Я видел сокращение социальных выплат, что создает серьезные затруднения для людей. Я видел сокращение жилищных программ. Хорошо, если человек может позволить себе арендовать дом. Но для пенсионеров и людей без средств это большая проблема», — заявил О’Флаэрти.

Больше всего такого финансового давления страдают именно пенсионеры и люди без достаточных средств. Для них утрата поддержки становится серьезной проблемой.

Враждебность и антииммигрантская риторика

Параллельно в Европе растет и враждебность к украинцам, хотя это явление и не массовое. По мнению комиссара, причиной недовольства местных жителей могла стать слишком щедрая поддержка украинцев в начале полномасштабной войны. Сейчас этим пользуются радикальные силы.

«Украинцы попадают в общую антииммигрантскую риторику ультраправых сил, желающих обвинять мигрантов во всех проблемах общества. Это популистская чушь, и с ней нужно бороться. Это очень опасно», — подчеркнул он.

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Несмотря на сокращение помощи, комиссар убежден, что ситуацию не следует доводить до выселения людей. Украинские беженцы до сих пор нуждаются в защите. Это особенно важно сейчас, когда российские атаки на гражданское население стали наиболее интенсивными за все время войны.

Украинцы за рубежом — последние новости

Напомним, с 1 июля в Польше вырастут цены на бензин и дизельное топливо из-за завершения действия правительственной программы CPN. После возврата стандартной ставки НДС 23% литр бензина в среднем будет стоить около 6,50 злотых, а дизельного горючего — примерно 6,70 злотых. Программу ввели на фоне удорожания горючего из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Также, граждане Украины, прибывающие в Польшу, все чаще сталкиваются с трудностями при получении статуса временной защиты (PESEL UKR). Эта тенденция вызывает беспокойство среди польских работодателей и организаций, поддерживающих бизнес.

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