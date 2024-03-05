В ЕС заявили, что премьер Эстонии Каллас "ест россиян на завтрак": реакция дипломата не заставила себя ждать

Эстонская премьер Кая Каллас иронически ответила на заявление анонимного европейского чиновника о том, что она "ест россиян на завтрак".

Западное издание Politico со ссылкой на неназванного европейского чиновника написало, что в ЕС не хотят видеть премьер Эстонии Каю Каллас на месте главы евродипломатии, потому что ей "нравится есть россиян на завтрак".

Так, анонимный чиновник ЕС сказал, что идея о том, что Каллас станет главным дипломатом ЕС, "остается чувствительной" в некоторых столицах ЕС.

"Я не вижу, чтобы Франция и Германия согласились на это по тем же причинам, по которым она не была вариантом для работы в НАТО. Неужели мы действительно поставим на этот пост человека, который любит есть россиян на завтрак?" – зацитировало Politico слова дипломата.

После этого Кая Каллас опубликовала в Х фото своего завтрака. На нем изображена гранола с йогуртом, ягодами и чаем. "Мой завтрак, дорогие читатели Politico", – иронично подписала фото она.

Напомним, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Европу "действовать немедленно", чтобы помочь Украине. Она выразила надежду, что пример Дании, решившей отправить все свои боеприпасы в Украину, вдохновит другие страны Европы.

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