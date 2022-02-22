В ЕС заявили, что санкции коснутся всех российских депутатов, голосовавших за признание "ЛДНР"

В ЕС заявили, что санкции коснутся всех российских депутатов, голосовавших за признание "ЛДНР"

Также под санкции могут попасть банки, финансирующие российские военные и другие операции на этих территориях.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и президент Европейского Совета Шарль Мишель осудили признание Россией независимости "ЛДНР".

Об этом говорится на сайте Совета Европы.

В обнародованном официальном заявлении также определен первый пакет санкций в отношении России, ее экономики и тех, кто принимал соответствующие решения.

В частности, пакет содержит следующие предложения:

— нацеливаться на тех, кто был причастен к незаконному решению,

— нацеливаться на банки, финансирующие российские военные и другие операции на этих территориях,

— ограничить возможность российского государства и правительства получить доступ к капиталу и финансовым рынкам и услугам ЕС, ограничить финансирование эскалаторной и агрессивной политики,

— ограничить торговлю двух сепаратистских регионов в ЕС и с ЕС, чтобы гарантировать, что ответственные лица четко ощущают экономические последствия своих незаконных и агрессивных действий.

"ЕС подготовил и готов принять дополнительные меры на более позднем этапе, если это потребуется в свете дальнейших событий. Оба президента, которых поддерживает Высокий представитель, продолжают внимательно следить за событиями на местах и консультироваться с лидерами ЕС и международными коллегами. Союз остается в полной солидарности с Украиной и объединенный в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности. Мы стоим рядом и будем поддерживать Украину и ее народ", — отмечается в сообщении.

Напомним, Еврокомиссия предложит жесткие санкции против России, в частности, предусмотрен запрет на торговлю государственными облигациями РФ, чтобы усложнить рефинансирование российского государства.

Между тем, 22 февраля Германия первой ввела санкции против России после признания ею псевдореспублика "ЛДНР". Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об остановке сертификации российского газопровода "Северный поток-2".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.