В ЕС заявили о намерениях брать активное участие в дальнейших переговорах РФ и Запада

В ЕС заявили о намерениях брать активное участие в дальнейших переговорах РФ и Запада

Европейский Союз координировал свои действия с США на последних переговорах Москвы с Вашингтоном.

Европейский Союз собирается активно участвовать во всех последующих переговорах России и Запада.

Об этом заявил высокий представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 14 января на неформальной встрече глав МИД ЕС во французском Бресте.

"Увидим, что будет дальше. Говорят, что Россия не очень хочет продолжать переговорный процесс... Европа будет присутствовать и будет активна на всех последующих переговорах", – сказал Боррель.

Комментируя, что представители ЕС не присутствовали на переговорах России и США по европейской безопасности, Боррель пояснил, что это были двусторонние консультации. Впрочем, по его словам, ЕС примет участие в дальнейших переговорах РФ и США на эту тему.

" Сейчас мы занимаемся обсуждением архитектуры европейской безопасности, и по этому поводу Европейский Союз выразит свою обеспокоенность и свои предложения. Необходимо обсудить механизмы консультаций, предотвращение инцидентов, горячие линии для экстренных контактов и другие меры, способствующие деэскалации напряженности. Мы стремимся поддерживать и вносить свой вклад в дискуссии и переговоры по безопасности на континенте. Несмотря на то что было сказано в последние дни, мы постоянно контактируем со Соединенными Штатами. Между европейцами и Соединенными Штатами существует более 100 контактов на всех уровнях ", — уточнял Жозеп Боррель 13 января.

Напомним, в Брюсселе 12 января состоялось заседание Совета Россия-НАТО, на котором обсуждался вопрос безопасности на фоне наращивания военного присутствия у границ Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс ответил отказом на ультиматум России отказаться от принятия Украины.

Столтенберг также сообщил, что Альянс может усилить присутствие на территории союзников на востоке в случае нападения РФ на Украину. Кроме того, он подчеркнул, что НАТО фиксирует дальнейшее присутствие российских войск на границе с Украиной. В связи с чем Россию призвали "немедленно осуществить деэскалацию ситуации вокруг Украины".

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