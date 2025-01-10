В ЕС заявили об опасности полетов гражданской авиации в российском небе

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) предупреждает авиаперевозчиков об опасности полетов в воздушном пространстве западной части Российской Федерации.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление EASA.

"Конфликт, который продолжается после российского вторжения в Украину, создает риск непреднамеренного обстрела гражданских самолетов в воздушном пространстве Российской Федерации из-за возможных недостатков гражданско-военной координации и потенциальной возможности ошибочной идентификации", – говорится в официальном заявлении.

В агентстве отмечают, что предупреждение касается операторов третьих стран. Для европейских авиакомпаний российское воздушное пространство давно закрыто из-за санкций, введенных после вторжения в Украину.

Примером рисков, с которыми могут столкнуться авиаперевозчики, называют убыток самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines.

Напомним, 25 декабря вблизи Актау в Казахстане разбился пассажирский самолет Embraer 190AR рейса 8432 "Азербайджанских авиалиний", следовавший из Баку в Грозный. В авиакатастрофе погибли 38 пассажиров, есть пострадавшие.

Тем временем Euronews сообщило, что причиной крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" в казахстанском Актау 26 декабря стала российская ракета "земля-воздух. Поврежденному самолету не позволили приземлиться ни в одном из аэропортов РФ, несмотря на запросы пилотов об аварийном приземлении.

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