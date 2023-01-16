В еще одной области России боятся "вторжения" Украины и начали строить противотанковые заграждения

Противотанковые заграждения обустроили в Белгородской и Курской областях, которые прикодонны к Украине.

Власти Брянской области боятся "столкновения с ВСУ", а потому начали устанавливать бетонные противотанковые заграждения.

Об этом информирует российское пропагандистское издание 7х7.

Каким бы ни было дальнейшее развитие событий во время войны, строительство укрепленных линий везде, где имеет место или может возникнуть столкновение с противником, является необходимым минимумом обустройства фронта и ближнего тыла", — говорится на сайте издания.

Так, вслед за Белгородской и Курской областями противотанковые заграждения начали появляться в приграничной с Украиной Брянской области. Их начали строить осенью. Отмечается, что установку оборонительных сооружений в Курской области завершили еще в октябре.

Напомним, в субботу, 14 января, жители Курской и Белгородской областей России сообщили о громких звуках взрывов.

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