В еще одной области России начали рассылать повестки в военкоматы

Вслед за Воронежской областью России теперь и в Липецкой области начали рассылать повестки в военкоматы.

Об этом сообщил сам военный комиссар Липецкой области Валерий Герасименко.

Он утверждает, что это происходит только "для проверки информации в базах данных".

"Министерством обороны и руководством страны поставлена задача ведения военного учета в цифровом формате. Совместно с правительством Липецкой области мы перевели все наши документы военного учета в электронный вид. Сегодня мы наполняем наши базы актуальными данными. Вызываем граждан, проживающих в нашей области и находящихся на военном учете, с целью уточнения их персональных данных, состава семьи, состояния здоровья, уровня образования и всех тех факторов, которые произошли с гражданами после возвращения из службы вооруженных сил", – рассказал военком.

Он также принялся уверять, что якобы "никаких мобилизационных мероприятий в Липецкой области не проводится. Никого мы не призываем по мобилизации".

Напомним, накануне стало известно, что местные власти в Воронежской области решили разослать повестки якобы для "актуализации данных военного учета".

Заметим, в РФ на войну против Украины уже вербуют заключенных женщин. Директор фонда "Русь сидящая" Ольга Романова пояснила, что за неимением доступа к информации в женских колониях РФ заключенные не имеют реального представления о войне, поэтому их легко уговорить.

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